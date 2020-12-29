نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن تتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحصلت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا.
وقالت هاريس، فور تلقى اللقاح في المركز الطبى المتحد فى العاصمة واشنطن : "أريد أن أشجع الجميع على تلقى اللقاح.. إنه آمن".
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