الإمارات تسلم تعهداتها في اتفاقية باريس للمناخ

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده سلمت اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030".

وأضاف أن التغير المناخي هو المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليمًا للأجيال الجديدة.

وقدمت الصين ودول أخرى تعهدات بخصوص المناخ إلى جانب خطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن شأن هذه التعهدات، تثبيت الارتفاع في درجات حرارة الكرة الأرضية عند 2.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الجاري.

وتم التوصل لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وتهدف لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة، ما أدى إلى تخلي دول العالم تدريجيًا عن استخدام الوقود الأحفوري.