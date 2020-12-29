اعتقال 40 شخصا في إسبانيا لتوزيعهم مواد إباحية عن الأطفال

قالت الشرطة الوطنية الإسبانية، إن 40 شخصًا على الأقل، بينهم 34 قاصرًا، اعتقلوا في إسبانيا لتوزيعهم مواد إباحية عن الأطفال عبر شبكة اجتماعية.
وجاء في البيان أن "عملاء من الشرطة الوطنية اعتقلوا 40 شخصًا بتهمة توزيع مواد إباحية للأطفال عبر شبكة اجتماعية".
وبدأ التحقيق عندما أبلغ المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) عن ارتكاب مزاعم لجرائم الدعارة والفساد من قبل القصر.
أبلغت الشبكة الاجتماعية نفسها إلى NCMEC عن المشاركات المتعلقة بالمواد السمعية والبصرية غير الملائمة.
وتمكنت الشرطة من تحديد إجمالي 51 شخصًا على صلة بالأفعال ، 45 منهم قاصرون ، بينما لا يمكن محاكمة سبعة أشخاص لأنهم دون سن 14 عامًا.
وبحسب البيان ، فقد تبادل جميع المراهقين تقريبا هذا النوع من المواد غير القانونية من أجل المتعة دون إدراك خطورة الجريمة.
وحذرت الشرطة مستخدمي الشبكات الاجتماعية من مشاركة أو الاحتفاظ بالصور أو مقاطع الفيديو ذات الطبيعة الجنسية مع القصر لأنها جريمة.
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