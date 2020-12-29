شاهد.. كامالا هاريس تتلقى لقاح كورونا.. وهذا النوع حصلت عليه

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، حصلت كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في العاصمة واشنطن.

ونشرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، مقطع فيديو يرصد لحظة تلقي هاريس للجرعة الأولى من لقاح موديرنا الذي يتم أخذه على مرتين.

يذكر أنه جاء تلقيح هاريس بعد أكثر من أسبوع على تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أول جرعة من اللقاح على الهواء مباشرة.

لكن بايدن تلقى جرعة من لقاح فايزر في مستشفى قريبة من منزله في ديلاوير، بعد ساعات من قيام زوجته جيل بالحصول عليه.

وتأتي تلك الخطوات لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح والمساهمة في احتواء الفيروس.