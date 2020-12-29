انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم بخطوة واحدة ممكن تربح 1000000 دولار في ليلة رأس مع الإعلامي مصطفى الأغا وتغيّر حياتك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا هي الأقوى والأكثر شهرة بالوطن العربي، وذلك نتيجة الجوائز الكبيرة التي تمنحها للمشتركين الفائزين في المسابقة، ووصلت قيمة الجوائز بالمسابقة إلى 3 مليون و500 ألف دولار في 2020، وأصبح الحلم هو أمل الملايين للحصول على الجوائز، وفي لحظة من الممكن أن يصبح المشترك مليونير، حيث أن السحب في ليلة رأس السنة على مليون دولار أمريكي.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن فتح باب الإشتراك والتسجيل في الحلم، وذلك لدخول السحب الأكبر على مليون دولار، وما عليك إلا أن تدخل على رابط المسابقة وتقوم وترسل رسالة نصية على رقم البلد التي تتواجد فيها، وبعد إرسال رسالة تقوم بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليك بشكل صحيح، ثم يتم الموافقة على كافة الرسائل النصية، وكلما زادت الرسائل النصية زادت فرصتك بالفوز بمسابقة الحلم.

وللإشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الخطوات الآتية:

1- إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف للبلد التي تعيش فيها مكتوب حلم أو dream أو reve.

2- كما يمكنك الإشتراك بالحلم عن طريق الرقم المختصر.

3- بمجرد الإتصال أو إرسال رسالة يصلك سؤال يجب الإجابة عليه بشكل صحيح.

4- بعد إرسال إجابتك الصحيحة سيتم تفعيل اشتراكك بمسابقة الحلم لتربح مليون دولار أو إحدى الجوائز الإضافية الأخرى.

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الطريقة الوحيدة لمعرفة الفوز بمسابقة الحلم

ولمعرفة الفوز في جائزة الحلم فليس هناك إلا طريقة واحدة، وليست عن طريق إرسال رسائل أو الدخول على روابط أو مواقع على الإنترنت ولكن عن طريق الإتصال المباشر من “إم بي سي”.