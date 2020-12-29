رابط وخطوات التسجيل في نظام فارس برنامج الخدمة الذاتية

التسجيل في نظام فارس برنامج الخدمة الذاتية يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء المتعددة التي يبحث عنها العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذا النظام وذلك لأن هذا النظام يساعد المعلمون بشكل مباشر في الحصول علي الموافقات في العمل إلكترونياً بسهولة.

نظام فارس برنامج الخدمة الذاتية

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتخصيص هذا النظام الذي يسهل الكثير من الأشياء علي العديد من العاملون في قطاع التعليم وخاصة المعلمين والمعلمات وذلك لأن يقومون بعملية التقديم علي الوظائف والأشياء التي تتبع الموارد البشرية والحصول علي الموافقات عبر شبكة الأنترنت وبدون التوجه إلي المسؤول الذي يهمه الأمر.

طريقة استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بالقيام بالحصول علي تعريف بالراتب الشهري لهم باستخدام نظام فارس وذلك عبر اتباع قائمة الخطوات التي تتلخص في السطور التالية:-

الانتفال إلي موقع نظام فارس علي شبكة الإنترنت.

يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلي حسابة عن طريق اسم المستخدم ورقم السر.

من القائمة الجانبية للموقع تقوم باختيار صلاحية الموظف.

تقوم منها باختيار الرواتب والبدلات.

بعد ذلك تقوم باختيار تعريف الراتب.

تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

تحديد جهه العمل التي تتبع لها.

النقر علي الزر الخاص بمربع التحميل.

يتم عرض لك تعريف الراتب في صفحة اخزي.

خطوات التسجيل في نظام فارس برنامج الخدمة الذاتية

حتي يتمكن العاملون في وزارة التعليم السعودية بالتسجيل في هذا النظام يتوجب عليهم القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في السطور التالية:-