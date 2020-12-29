طريقة الاستفسار عن النتيجة من نظام نور برقم الهوية فقط

الاستفسار عن النتيجة من نظام نور هذا الأمر يعتبر واحد من الأمور الهامة التي يبحث عنها العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك للحصول علي جميع النتائج في كافة المستويات الخاصة بالفصل الدراسي الأول حيث إن جميع الطلاب قد انتهوا بشكل رسمي من أداء الامتحانات التي أجريت إلكترونياً علي منصة مدرستي التعليمية في الفترة الأخيرة.النتيجة من نظام نور
صمم نظام نور التعليمي لكي يكون مناسب لاستخراج درجات الطلاب وأيضاً الشهادات الخاصة بالسنة الدراسية ولا يقتصر استخدام هذا النظام علي المعلمون وأولياء الأمور حيث يستطيعون الحصول علي نتائج أبناءهم بسهولة وبدون الحاجة إلي الذهاب للمدرسة لاستخراج النتيجة وأيضاً استخدام هذا النظام في السابق للتسجيل في المدارس الابتدائية وفصول الروضة.طريقة التسجيل في نظام نور
أمر التسجيل في هذا النظام سهل حيث لا يتطلب إلا أحراء بعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها لكم في القائمة التالية:-
- التوجه إلي موقع نظام نور التعليمي علي الأنترنت.
- اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار حساب الطالب أو المعلم أو ولي الأمر.ل
- تكتب البيانات الشخصية لك في الحقول المخصص لها.
- بعد ذلك يتطلب منك بأن تقوم بكتابة أسم للمستخدم.
- تحديد رقم سري لحسابك ثم تأكيد رقم السر.
- النقر علي زر التسجيل في الموقع.
- يتم إنشاء حسابك ثم تقوم بتسجيل الدخول للاستفادة بما يفدمه نظام نور.
بمجرد إن تقوم وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن ظهور درجات الطلاب في مختلف المواد تستطيع الحصول علي نتيجة الطالب عبر اتباع الأتي:
- الذهاب إلي نظام نور علي الأنترنت.
- تسجيل الدخول لحسابك عبر اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم رقم السر.
- أختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار منها نتائج الطلاب.
- يتم فتح لك قائمة منبثقة بها الصفوف الدراسية.
- أختيار الصف الدراسي للطالب ثم نتيجة الفصل الدراسي.
- يتطلب كتابة رقم هوية الطالب المستعلم عنه في الحقل المخصص له.
- تضغط علي زر عرض النتيجة.
- الانتظار حتي يتم نقلك لصحفة اخزي بالموقع بها نتيجة الطالب.
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