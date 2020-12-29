نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط NooR Results for student

يريد الطلاب الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية ورمز التحقق noor results، وذلك بعد أن انتهت فترة اختبارات المملكة العربية السعودية، لهذا نقوم بتوفير رابط نظام نور برقم الهويه فقط الآن للاستعلام عن النتائج بمختلف المراحل الدراسية المنتهية اختبارها عبر منصة مدرستي التعليمية، وأكدت وزارة التعليم أن الإشعار الخاص بدرجات الطالب يتواجد عبر حساب ولي الأمر، أو يمكنكم الحصول علي الإشعار بالبريد الإلكتروني من مدرستي.

نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط

أعلن وزير التعليم، الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، أن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط للطالب سيتاح نهاية الأسبوع الجاري قبل بداية الإجازة لمنتصف العام، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج بالهويه عن طريق البريد الإلكتروني، أو إنشاء حساب نور ولي أمر جديد واستخدام البيانات الخاصة بالوالد، والتي سنرفقها لكم الآن في عجالة سريعة مع شرح مبسط تم إصداره مع نهاية الفصل الدراسي.

أضاف السيد الوزير، أن التعليم عن بُعد نجح نجاحاً باهراً خلال الفترة الماضية، وكانت النسبة التي سجلت حضور الحصص الافتراضية عبر المنصة التعليمية، وصلت إلي 98% بدلاً من النسبة المستهدفة المقدرة بقيمة 70% من إجمالي الطلاب.

رابط نظام نور برقم الهوية للنتائج

حرصاً منا، وفرنا لكم الآن رابط موقع نور للنتائج، ويمكنكم الحصول علي إشعار درجاتكم من خلال تطبيق الشرح التالي والمرفق معه الرابط وفيديو توضيحي.

يتم الدخول إلي رابط نور للنتائج.

يقوم الطالب بكتابة البيانات.

يكتب ’’رمز التحقق، رقم هويته’’.

يتم الضغط علي بحث.

طريقة استعلام عن النتائج بالهوية

يظهر لنا خلال الفيديو التالي خطوات مبسطة لاستعلام دقيق عن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط، وكل ما عليكم هو تطبيق هذه الخطوات للوصول إلي إشعار درجاتكم الخاص بالفصل الدراسي الأول.

وفرنا إليكم رابط نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط، وفور تفعيله ستتمكنون من الحصول علي النتيجة بدون اللجوء إلي حساب ولي الأمر.