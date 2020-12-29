نظام فارس تسجيل الدخول وخدمات النظام لمنسوبي التعليم

أصبح نظام فارس الالكتروني التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية هو أحد أهم الأنظمة لدى منسوبي التعليم في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات التي تهم منسوبي التعليم بشكل إلكتروني، وبدون الحاجة للذهاب إلى مديريات التعليم وغيرها من الأماكن التي كانت تتم من خلالها تلك الخدمات.

نظام فارس تسجيل الدخول

ومن أجل معرفة كافة الخدمات التي يتم تقديمها عبر نظام فارس الخدمة الذاتية وللاستفادة منها فكل ماعليكم هو سرعة التوجه إلى نظام فارس عبر زيارة sshr.moe.gov.sa والقيام بتسجيل الدخول إلى الموقع، وفي حال لم يسبق لكم التسجيل في نظام فارس فيرجى اتباع السطور القادمة.

التسجيل في نظام فارس

ومن أجل القيام بالتسجيل في نظام فارس فكل ماعليكم هو القيام بالخطوات التي سنقوم بعرضها لكم من خلال النقطا الآتية:

الذهاب لزيارة موقع نظام فارس الخدمة الذاتية على الانترنت عبر الرابط: sshr.moe.gov.sa. القيام بكتابة رقم الهوية الخاص بالمستخدم. كتابة رقم الآيبان الذي ينزل عليه الراتب الخاص بالمستخدم. القيام بكتابة البريد الالكتروني الخاص بالمستخدم. القيام بكتابة رقم الجوال الخاص بالمستخدم. التأكد من كتابة رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة بشكل صحيح. الضغط على زر تسجيل من أجل تسجيل حساب خاص لك في موقع فارس الخدمة الذاتية. بعد أن يتم الضغط على زر تسجيل سيقوم النظام بإرسال رسالة إلى رقم الجوال الذي تم تسجيله تحتوي على رمز التفعيل من أجل أن تقوم بتفعيل الحساب الخاص بك على نظام فارس الخدمة الذاتية، ومن ثم تسجيل الدخول في المرات القادمة من أجل البدء في الاستفادة من خدمات نظام فارس.

خدمات نظام فارس

ويتم تقديم العديد من الخدمات الالكترونية من خلال نظام فارس لكافة منسوبي التعليم، والعاملين بالوزارة، ومن أهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس هي: