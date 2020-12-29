إيطاليا ترصد 659 وفاة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - فيما ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 8.585 إصابة جديدة، مقابل 11.212 تم تسجيلها يوم أمس، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2.067.000 مليون إصابة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وارتفعت حصيلة الإصابات الرسمية لوفيات الجائحة فى إيطاليا إلى 73.029 وفاة منذ ظهور الوباء فى البلد الأوروبى يوم 21 فبراير الماضى، ما يمثل أعلى حصيلة وفيات فى أوروبا والخامس على مستوى العالم.