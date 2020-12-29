عاجل.. الرئيس الجزائرى يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج إلى ألمانيا لنحو شهرين

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن الرئيس تبون استكمل فترة نقاهة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، فى بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع لفحوصات طبية معمقة فى أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريقه الطبى أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.

وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذى يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".