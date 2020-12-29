إهانة للمحكمة الأوروبية .. الدستورية التركية ترفض الإفراج عن عثمان كافالا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت المحكمة الدستورية التركية، أعلى هيئة قضائية فى تركيا، اليوم الثلاثاء، أن سجن رجل الأعمال والناشط الحقوقى عثمان كافالا، منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، أمر قانونى.





كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن سجن كافالا "لا يشكل انتهاكا لحقوقه"، على الرغم من سجن الناشط فى المجتمع المدنى منذ عام 2017، دون وجود حكم قضائى بذلك، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

وبحسب الوكالة، جاء قرار الدستورية الأمريكية ضد كافالا بأغلبية 8 أصوات، مقابل 7، ما يعد دليلاً على الانقسام بين أعضاء هذه المؤسسة القضائية بشأن الموضوع.

ومن المقرر أن يكون يوم 5 فبراير المقبل موعدًا للجلسة المقبلة للنظر فى موضوع كافالا، 63 عامًا، المولود فى باريس، وهو شخصية بارزة فى المجتمع المدنى التركى، ومعروف بدعمه المشاريع الثقافية التى تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.

وعلى الرغم من تبرئته فى فبراير الماضى، بقى كافالاً فى السجون التركية، وسط اتهامات بشأن المظاهرات التى اندلعت فى اسطنبول عام 2013، وأعيد توقيفه بعد مغادرة قاعة المحكمة وبراءته، باتهامات جديدة تتعلق بمحاولات الانقلاب فى عام 2016.

واعتبرت إيما سنكلير-ويب، مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" فى تركيا، أن قرار المحكمة الدستورية "إهانة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" التى دعت إلى الإفراج عن عثمان كافالا.

وكان مجلس أوروبا الذى تنتمي إليه تركيا طالب بالإفراج عن كافالا تطبيقاً لقرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى اعتبرت أن سجنه كان يهدف إلى "إسكاته".