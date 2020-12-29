وزير الخارجية الأمريكي: لن نصبح رهينة الابتزاز النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران زرعت الإرهاب وهددت الولايات المتحدة وحلفاءها، مشيرا إلى أن واشنطن لن تصبح رهينة للابتزاز النووي الإيراني.
وقال بومبيو، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد زرع النظام الإيراني عدم الاستقرار والإرهاب مهددًا الولايات المتحدة وحلفاءنا".
وأضاف أن إدارة ترامب لم تقبل بالوضع الراهن وأعادت فرض العقوبات، وبدأت حملة من الضغط الكبير، مشيرًا إلى أن أمريكا لن تصبح رهينة الابتزاز النووي الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد في وقت سابق أن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران "ألحق الضرر بالشركات الأمريكية في المقام الأول".
وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة أي مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الشركات المدرجة على قائمة العقوبات المفروضة على طهران.
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