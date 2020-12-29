الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من لبنان.. تفاصيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن عناصر الجيش أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء على أشخاص حاولوا التسلل إلى تل أبيب من الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم، مشتبهًا بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث قام أحدهم بالتسلق على السياج والتسلل الى داخل إسرائيل ومن ثم عاد إلى لبنان بعد وقت وجيز".

وأضاف: "قواتنا التي وصلت إلى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه بهم ونفذت الاجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، شملت اطلاق نار تحذيريا في الهواء.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى".