بيان عاجل لـ مجلس الأمن السوداني بعد التوتر على الحدود مع إثيوبيا

أعرب مجلس الأمن والدفاع السوداني، عن دعم جهود القوات المسلحة في حماية الحدود الشرقية، موجها بالتحقيق في الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وقال وزير الدفاع السوداني، اللواء ركن يس إبراهيم يس، إن مجلس الأمن والدفاع أشاد بجهود القوات المسلحة في الفشقة دفاعا عن الأراضي السودانية.
واجتمع اليوم الثلاثاء، مجلس الدفاع السوداني، لبحث التطورات على الحدود مع إثيوبيا.
وكان وزير الدفاع السوداني، أكد أن القوات المسلحة تقف الآن في كل مناطق السودان تحمي الأرض والعرض، موضحا أنه تم تأمين الحدود الشرقية للبلاد تمامًا واستعدادها، لحماية كل ما يمس أرض السودان.
وعززت القوات السودانية صباح اليوم، الثلاثاء، وحداتها البرية والجوية على الحدود تحسبا لهجوم إثيوبي وشيك.
فيما حذرت الخارجية الإثيوبية من اتخاذ إجراءات لحماية حدودها إذا يم يوقف السودان أنشطته، التي وصفتها بـ "غير القانونية".
وشددت الخارجية الإثيوبية على قوات الجيش في حال استعداد وتأهب على الحدود مع السودان.
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