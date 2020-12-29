الوضع خطير للغاية ينذر بكارثة .. ارتفاع معدلات كورونا تضع بريطانيا في موقف حرج

حذر الخبراء في بريطانيا من أن القيود الوطنية لفيروس كورونا ضرورية لمنع حدوث "كارثة" وسط تزايد الإصابات، حيث تتعامل مستشفيات إنجلترا مع عدد أكبر من مرضى كورونا مما كان عليه خلال ذروة الموجة الأولى في أبريل الماضي. وتظهر معدلات الارتفاع في عدد المصابين بكورونا في المملكة المتحدة زيادة بنسبة 20 في المائة عن الرقم القياسي اليومي السابق الذي تم تسجيله يوم الاثنين، وبلغ عدد الوفيات اليومية 414، بزيادة عن العدد الإجمالي المسجل، البالغ 357 حالة وفاة.

وقد قضى أكثر من 71000 بريطاني الآن بسبب فيروس كوفيد 19 منذ تفشي الوباء.

وسجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا قياسيًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميًا، مع 53135 حالة إصابة جديدة اليوم.

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وقال البروفيسور أندرو هايوارد ، من المجموعة الاستشارية الحكومية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة (نيرفتاج)، إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة للتصدي للمتغير الجديد للفيروس ، وهو السبب الرئيسي لزيادة الحالات.

وأضاف أن إعادة فتح المدارس ستشهد الحاجة إلى "قيود صارمة ومشددة" في مجالات أخرى من المجتمع "لدفع ثمن ذلك'.

كما حذر البروفيسور نيل فيرجسون برنامج World at One الذي يبث على إذاعة BBC Radio 4 من أنه قد يتعين على المدارس أن تظل مغلقة كجزء من عملية موازنة بين التحكم في عدد الحالات والحفاظ على أداء المجتمع الطبيعي.

وقال العضو السابق في SAGE: "من الواضح أنه لا أحد يريد إبقاء المدارس مغلقة. ولكن إذا كان هذا هو البديل الوحيد لوجود أعداد متزايدة بشكل كبير من حالات دخول المستشفى ، فقد يكون ذلك مطلوبًا على الأقل لفترة".

واضاف "لا توجد حلول سهلة هنا، قلقي الحقيقي هو أنه حتى لو كانت الجامعات والمدارس لديها عوائد متقطعة أو حتى ظلت مغلقة، فإن مدى سهولة الحفاظ على السيطرة على الفيروس غير واضح الآن، بالنظر إلى مدى إمكانية انتقال هذا المتغير يكون"