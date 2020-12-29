الوضع خطير للغاية ينذر بكارثة .. ارتفاع معدلات كورونا تضع بريطانيا في موقف حرج

حذر الخبراء في بريطانيا من أن القيود الوطنية لفيروس كورونا ضرورية لمنع حدوث "كارثة" وسط تزايد الإصابات، حيث تتعامل مستشفيات إنجلترا مع عدد أكبر من مرضى كورونا مما كان عليه خلال ذروة الموجة الأولى في أبريل الماضي.وتظهر معدلات الارتفاع في عدد المصابين بكورونا في المملكة المتحدة زيادة بنسبة 20 في المائة عن الرقم القياسي اليومي السابق الذي تم تسجيله يوم الاثنين، وبلغ عدد الوفيات اليومية 414، بزيادة عن العدد الإجمالي المسجل، البالغ 357 حالة وفاة.
وقد قضى أكثر من 71000 بريطاني الآن بسبب فيروس كوفيد 19 منذ تفشي الوباء.
وسجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا قياسيًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميًا، مع 53135 حالة إصابة جديدة اليوم.
وقال البروفيسور أندرو هايوارد ، من المجموعة الاستشارية الحكومية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة (نيرفتاج)، إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة للتصدي للمتغير الجديد للفيروس ، وهو السبب الرئيسي لزيادة الحالات.
وأضاف أن إعادة فتح المدارس ستشهد الحاجة إلى "قيود صارمة ومشددة" في مجالات أخرى من المجتمع "لدفع ثمن ذلك'.
كما حذر البروفيسور نيل فيرجسون برنامج World at One الذي يبث على إذاعة BBC Radio 4 من أنه قد يتعين على المدارس أن تظل مغلقة كجزء من عملية موازنة بين التحكم في عدد الحالات والحفاظ على أداء المجتمع الطبيعي.
وقال العضو السابق في SAGE: "من الواضح أنه لا أحد يريد إبقاء المدارس مغلقة. ولكن إذا كان هذا هو البديل الوحيد لوجود أعداد متزايدة بشكل كبير من حالات دخول المستشفى ، فقد يكون ذلك مطلوبًا على الأقل لفترة".
واضاف "لا توجد حلول سهلة هنا، قلقي الحقيقي هو أنه حتى لو كانت الجامعات والمدارس لديها عوائد متقطعة أو حتى ظلت مغلقة، فإن مدى سهولة الحفاظ على السيطرة على الفيروس غير واضح الآن، بالنظر إلى مدى إمكانية انتقال هذا المتغير يكون"
وحذر المجلس الصحي البريطاني من أن الوضع في مستشفياته "خطير للغاية"، حيث يوجد أكبر عدد من مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة منذ الموجة الأولى من الوباء.
وقال مجلس الصحة بجامعة Cwm Taf Morgannwg إن عدد مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى "ارتفع بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية''، مع وصول الأرقام في الأيام الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في شهور.
وكان معدل جميع الحالات في ويلز والمتداول لمدة سبعة أيام بين 18 و 24 ديسمبر 495.2 لكل 100.000 شخص.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قال مجلس الصحة بجامعة Cwm Taf Morgannwg أنه اعتبارًا من يوم أمس، لدينا 559 مريضًا مشتبهًا أو مؤكدًا أو يتعافون كورونا في مستشفياتنا"
وكان عدد مرضى كورونا المؤكدين في الاتحاد عبر مواقعنا في أعلى مستوياته منذ الذروة الأولى للوباء، ما يعلن عن أن الوضع خطير للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوضع خطير للغاية ينذر بكارثة .. ارتفاع معدلات كورونا تضع بريطانيا في موقف حرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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