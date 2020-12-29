بومبيو يتهم الصين بـ الكذب بشأن كورونا ويطالب بالإفراج عن سجينة ووهان

انخرطت الولايات المتحدة والصين في حملة استمرت لأشهر من المزاعم المتبادلة حول أصول كورونا - كوفيد 19، بما في ذلك الادعاءات بأن الجيش الأمريكي جلب الفيروس إلى ووهان، أو أنه تم إطلاقه عمدًا أو عرضًا من معمل صيني.

ولم تكن أي من الادعاءات قاطعة، وينفي كلا الجانبين أي علاقة له بالفيروس.

اِقرأ أيضًا

واتهم وزير الخارجية "مايك بومبيو"، مرة أخرى، جمهورية الصين الشعبية بالكذب بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، وطالب بالإفراج الفوري عن "تشانج تشان"، الصحفية المسجونة ظاهريًا بسبب تغطيتها للفيروس.

وقال "بومبيو"، في بيان يوم الثلاثاء "أظهر الحزب الشيوعي الصيني مرة أخرى أنه سيفعل كل ما يلزم لإسكات أولئك الذين يشككون في الخط الرسمي للحزب، حتى فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المهمة".

وأضاف "ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى إطلاق سراحها فورًا ودون قيد أو شرط"، منتقدا في الوقت نفسه عدم وصول المراقبين الأجانب إلى محاكمتها.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، غرد بومبيو بأنه "في مواجهة أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني، فإن تقارير المواطن الصيني الصحفي تشانج تشان غير الخاضعة للرقابة من ووهان أعطت العالم نافذة تمس الحاجة إليها على تفشي كورونا - كوفيد 19"

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا خاصًا به يوم الثلاثاء، يطالب بالإفراج الفوري عن تشانج، واتهم السلطات بتعريضها "للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازها"، وقال إن حبسها أدى إلى "تدهور خطير" في صحتها.

ويوم الإثنين، أدانت محكمة في شنجهاي تشانج بتهمة "اختيار الخلافات وإثارة المتاعب" في تقاريرها عن المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان، مركز ما سيصبح في نهاية المطاف وباءً عالميًا. وحُكم على تشانغ بالسجن أربع سنوات.

وقبل إعلان الحكم يوم الاثنين، كانت المرأة محتجزة في مركز احتجاز منذ مايو.

وتعليقًا على قضية تشانج يوم الثلاثاء، اتهمت جلوبال تايمز، الصحيفة اليومية على الإنترنت برعاية صحيفة الشعب اليومية المعتمدة من الحزب الشيوعي الصيني، الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بـ "استغلالها بلا رحمة" لتحقيق مكاسب سياسية، ما يشير إلى أن أفعالها كانت "في صراع.

ووفقًا لحساب جلوبال تايمز، شكلت تقارير تشانغ سلسلة من التقارير التحريضية والمثيرة للخوف التي تهدف إلى تعطيل جهود ووهان لمكافحة الفيروس، بدلًا من إلقاء الضوء الصحفي على الوضع.

ومن خلال إثارة قضية تشانج زان، تقلل بعض الأصوات الغربية مرة أخرى من شأن إنجازات الصين في مكافحة الوباء في سياقها.

وزعمت جلوبال تايمز أنهم يسعون إلى الإعلان عن مدى "اللاإنسانية" لجهود الصين، وبالتالي ينبغي انتقاد الصين.

وبعد مرور عام، تظل أصول الفيروس غامضة

وأبلغت لجنة الصحة لبلدية ووهان لأول مرة عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في ووهان بمقاطعة خبي في 31 ديسمبر 2019 ، مع تحديد فيروس كورونا الجديد المعروف الآن باسم SARS-Cov-2. وانتشر الفيروس تدريجيًا إلى مناطق أخرى من الإقليم والدولة ، ثم إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم.

وفي 11 مارس، قيمت منظمة الصحة العالمية الفاشية العالمية على أنها جائحة.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد اقترحت أن "جميع الأدلة المتاحة'' تشير إلى أن كورونا كوفيد 19 له أصل حيواني، وقالت إنه من المحتمل ظهوره من خلال طفرة من سوق رطب في ووهان، فقد قضت واشنطن وبكين شهورًا في اتهام بعضهما البعض بهندسة الفيروس، وفي المختبر، وتسريبه عن طريق الخطأ أو عمدًا.