غدا.. قادة الاتحاد الأوروبى يوقعون اتفاق ما بعد بريكست

جدة - نرمين السيد - وقالت دانا سبينانت على حسابها "تويتر" بحسب "سبوتنيك": "إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، سوف يوقعان اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع لندن يوم الأربعاء 30 ديسمبر.

وعلى الجانب الآخر، يجب أن يوقع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الاتفاق فى لندن.

​ويوم الخميس الماضى، أعلن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا التوصل إلى اتفاق تجارى لمرحلة ما بعد بريكست ليتم إسدال الستار على نحو عشرة أشهر من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.

وكانت المحادثات متعثرة بين الجانبين عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة.

ودارت مخاوف من أنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق تجارى بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية هى التى ستحكم العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل، إذ ستفرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد.