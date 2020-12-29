انطلاق صاروخ ”سويوز” الروسي وعلى متنه قمر صناعي فرنسي من مطار كورو...

انطلق صاروخ "سويوز - إس تي" الروسي من مطار كورو الفضائي الواقع في غويانا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لينقل القمر الصناعي الفرنسي CSO-2 إلى مداره.
وسيتم نقل القمر الذي صنعته شركة Airbus Defence and Space الأوروبية بطلب من المركز القومي الفرنسي للأبحاث الفضائية والمديرية العامة للأسلحة (التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية) إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 480 كم.
وذكرت الشركة، في بيان، أن وظيفة القمر الاصطناعي هي "مراقبة سطح الأرض بغرض ضمان الأمن".
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