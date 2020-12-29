أمريكا اللاتينية تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في تشيلي، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

وحسب وكالة "فرانس 24"، تعد هذه أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من الوباء في أمريكا اللاتينية.

قالت السلطات في تشيلي أن الحالة المصابة هي مواطنة عادت إلى البلاد في 21 ديسمبر من مدريد، بعد أن سافرت أيضًا إلى بريطانيا ودبي.

وأوضحت بولا دازا وكيل وزارة الصحة، أن أعراض كورونا بدأت تظهر على السيدة فور وصولها إلى العاصمة التشيلية سانتياجو.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أنه اعتبارًا من 31 ديسمبر سيخضع كل من يصل إلى تشيلي للعزل الصحي لمدة 10 أيام.

ويمتد هذا الحجر الصحي إلى أسبوعين لمن زار بريطانيا في الأسبوعين السابقين للوصول إلى تشيلي.