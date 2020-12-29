فرنسا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا.. وتحذير خطير من الخروج عن السيطرة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط احتمال إعادة فرض تدابير إغلاق محلية لاحتواء الوباء.

وسجلت فرنسا 384 حالة وفاة و 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، شهدت فرنسا، التي بدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا يوم الأحد، ارتفاعًا في عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى بسبب الوباء لليوم الرابع على التوالي.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الى 2،574،041، كما وصلت حالات الوفاة إلى 64.078.

فيما حذر المجلس العملي الفرنسي من خروج فيروس كورونا عن سيطرة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المجلس العلمي الفرنسي أنه يرجح أن تتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا بشكل سيجعله خارجا عن سيطرة الحكومة.

وعقد مجلس الدفاع اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بينما تدرس احتمال إعادة فرض تدابير إغلاق محلية من أجل منع تفش جديد للوباء، لكنه لم يعلن أي قرارات.