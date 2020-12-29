حرب تيجراي ليست الأخيرة.. كيف تقود عنصرية آبي أحمد إثيوبيا للجحيم؟

نشرت مجلة "ذا أفريكا ريبورت" اليوم، الثلاثاء، تقريرا بعنوان "هدف آبي أحمد للعنصرة السياسية الإثيوبية"، وجاء به أن الإجابة عن سؤال، من هو آبي أحمد الذي يرأس وزراء إثيوبيا منذ عام 2018؟ أمر حيوي لأي فهم أعمق للأزمة الحالية في إثيوبيا، وخاصة الحرب بين الحكومة الفيدرالية وسلطات تيجراي، والتي تهدد بتضييع البلاد وزعزعة استقرار القرن الأفريقي.

وقالت إن التفسير السائد هو أن الأزمة متجذرة في صراع حول ما إذا كان ينبغي أن تكمن السلطة في المركز في أديس أبابا أو توزيعها بين عواصم الدول الإقليمية العشر. بعبارة أخرى، هل ينبغي أن تكون إثيوبيا اتحادًا فيدراليًا مركزيًا للمناطق المحددة إلى حد كبير بحدود جغرافية، أم كونفدرالية أكثر مرونة للكيانات العرقية القومية؟

مصالح الأوليجارشية هي أيضًا على المحك: في إثيوبيا، لا يمكن الفصل بين المواقف في الدولة الحزبية والإثراء الشخصي - القانوني أو غير القانوني -.

لكن الأزمة لا تكمن في جوهرها هنا والآن.تم بناء الإمبراطورية الإثيوبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كانت موطنها المرتفعات الشمالية، و 'مستعمراتها' في كل مكان. لم يتم حل المشاكل الناشئة عن هذا الإرث بشكل كامل، ولا يزال من غير الواضح أي نوع من الدولة يجب أن تُبنى على بقايا هذه الإمبراطورية وتكون قادرة على تحقيق الشرعية بين مواطنيها.

هذه هي القضايا التي تتقاطع مع إثيوبيا بأكملها. لقد تصاعدوا الآن إلى حرب بين أبطال الرؤيتين المتنافستين: آبي من أجل "الوسطيين" وجبهة تحرير شعب تيجراي، من أجل 'الكونفدرالية' العرقية. ومع ذلك، من الاثنين ، كان لموقف أبي الشخصي تأثير غير متكافئ.

لم يوافق أي من المسؤولين الأجانب الذين التقوا برئيس الوزراء، ولا أي من الأكاديميين الإثيوبيين أو الباحثين أو الخبراء أو السياسيين الذين عملوا معه عن كثب أو تحدثوا معه بشكل مطول، على التحدث رسميًا، خوفًا من الانتقام باستثناء واحد. . لكن ، في السر، فإن هؤلاء الغرباء تقريبًا بالإجماع.

أولًا، كما يقولون، يفتقر آبي إلى المعرفة السياسية والتاريخية. لكن الأصول البعيدة للأزمة في إثيوبيا تنبع من الروايات المتعارضة حول التاريخ الإمبراطوري للبلاد. بتعبير أدق، تشير خطاباته وموقعه إلى مفهوم نمطي للتاريخ، بدلًا من معرفة سليمة وشاملة. ثانيًا، لاحظوا أن إيمانه الأصولي الخمسيني ليس مسألة خاصة. وهو ينتمي إلى حركة المؤمنين مولو ونجل (الإنجيل الكامل) التي تضم 4.5 مليون إثيوبي.

وفقًا لجميع من تمت مقابلتهم تقريبًا ، فإن عقيدته تملي رؤيته وأفعاله السياسية. قلة من الإثيوبيين الذين تمت مقابلتهم يعتقدون أنه يستغل هذا الدين بوقاحة لتعزيز شرعيته. يتفقون مع محلل الشتات الذي يجادل بأن "أبي قد صنع عمدًا روحًا خادعة كأداة مقنعة".

أيهما صحيح، النتيجة واحدة. يعتقد آبي أنه بعد أن كانت إثيوبيا تتأرجح على حافة الهاوية قبل عامين أو ثلاثة أعوام، عندما هددت الاضطرابات العنيفة البلاد بالتفكك، فإن الطريق الوحيد للخلاص هو نوع من الثورة الأخلاقية، المفهوم الذي صاغه أبي ، يُترجم تقريبًا على أنه "جمع وتوحيد".

يضيف الموقع أن ستتجاوز البلاد انقساماتها ، العرقية بطبيعتها بالدرجة الأولى ، من خلال التلاقي تدريجيًا حول مجموعة مشتركة من القيم الأخلاقية أو الأخلاقية: الحب، التسامح ، المصالحة ، إلخ. ويقول لمرافقيه إن هذا لن يجلب السلام والوئام فحسب ، بل الازدهار أيضًا. لذلك ليس من قبيل المصادفة أنه اختار اسم حزب الازدهار للهيكل غير العرقي الذي أنشأه على أنقاض الائتلاف الحاكم السابق - المكون من ممثلين من أقوى أربع مناطق - والذي احتفظ بالسلطة لمدة 27 عامًا. عقيدة حزب الازدهار هي أنه كلما كان الإيمان أقوى، زادت مكافأة الله للمؤمن ببركات مالية. الثروة هدية من الله عز وجل لمن يستحقها.

لذلك لا يوجد تناقض بين الأخلاق الصارمة للمؤمنين وممارسة أبي لجذب المؤيدين بالمواهب والمواقف. تصف ميريرا جودينا، رئيسة حزب المؤتمر الفيدرالي الأوروموي المعارض، هذا بأنه "تسويق السياسة". يسمي الباحث أليكس دي وال هذا الإطار بـ "السوق السياسي ... في شكل تبادل الولاء السياسي أو التعاون مقابل أجر".

وبالتالي، فإن الأفراد هم في قلب رؤيته السياسية. الحقائق نسبية، أو يجب إخفاؤها، كما هو الحال مع التعتيم الإعلامي الشامل على الحرب. حتى أنه يبدو أنه يتبنى مفهوم 'الحقائق البديلة'، زاعمًا على سبيل المثال، أنه لم يُقتل مدني واحد أثناء الاستيلاء على مدن تيجراي، أو أن غالبية اللاجئين في السودان هم من الشباب، على الرغم من تقارير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تفيد بأن معظمهم من 'النساء والأطفال'.

أخيرًا، لا تتجذر سياسات أبي في الهياكل القائمة أو السابقة التاريخية أو المؤسسات: 'لأن الحقيقة معنا ، لن يوقفنا أحد ... لأننا نعمل على التمسك بالحقيقة ، سيساعدنا إله إثيوبيا'. وبحسب المصادر التي تمت مقابلتها ، فإنه يعتقد أن الله اختاره ليكون الرجل الوحيد القادر على إنقاذ إثيوبيا ، وأنه سيفوز بشرط أن تكون مشيئته موجهة من الله.

كان تاريخ إثيوبيا الحديث مضطربًا. في عام 1974، عزل الإمبراطور هيلا سيلاسي، من قبل المجلس العسكري ذي التوجه السوفيتي. تبع ذلك تمرد طويل بقيادة قوة مسلحة من التيجريين أطاحت بالمجلس العسكري عام 1991. وبمجرد وصولها إلى السلطة ، قادت الحكومة الجديدة - التي كانت لها جذورها الأيديولوجية في النسخة الألبانية من الماركسية اللينينية - نظامًا بُني حوله و المركزية الديمقراطية 'وأخيرًا' الدولة التنموية '.

كانت نهاية فترة 44 عامًا 'المادية' هذه تتماشى مع التدين الأساسي للشعب الإثيوبي. لقد اعتنقها آبي، إما عن طريق الاقتناع و / أو لتأكيد شعبيته. ويصف إثيوبيا بأنها 'أمة حكمة الخالق الأساسية'. يتمسك الإثيوبيون إلى حد كبير بعقيدة الألفية القديمة، وهي الإيمان بنبي سيأتي لإنقاذ البلاد ، وقد حصل أبي على لقب 'المسيح'. على حد تعبير أحد الملتزمين ، فإن أبي 'يريد أن ترتفع روح أمتنا وتشرق مرة أخرى'، تلك الروح التي 'دُفنت لأكثر من 44 عامًا ، متضررة ومظلمة ... بقصد شرير وتصميم'.

لكن بالنسبة لسكان الأطراف الخاضعين ، يُنظر إلى هذه الرؤية في كثير من الأحيان على أنها محاولة لإعادتهم إلى وضع التبعية السابق، والاستيعاب في الحضارة الحبشية ، وهو احتمال يعارضونه ويعارضونه بشدة. وبالتالي ، فإن الصدام بين جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري وأبيي ليس فقط تعبيرا عن رؤيتين وأهداف متعارضة لإثيوبيا. كما أنه انعكاس لمنهجين ، أحدهما علماني والآخر ديني، لا يمكن التوفيق بينهما.