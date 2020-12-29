العاهل السعودي: صحة المواطنين والمقيمين على رأس أولوية ميزانية 2021

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد الملك سلمان توجيهاته بأن تُعطي الميزانية العامة لعام 2021 الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد.
كما جدد توجيهاته باستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
وخلال الاجتماع، تابع المجلس مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، والإجراءات الاستباقية المتخذة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحور إلى المملكة، وأعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
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