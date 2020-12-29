بصاروخ من ميليشيات تركيا.. إصابة جنود روس في هجوم بـ إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إصابة 3 من جنودها في استهداف مسلحين ناقلتهم بجنوب شرق منطقة إدلب السورية.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال فياتشيسلاف سيتنيك نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ناقلة أفراد مدرعة تابعة للقوات الروسية تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من منطقة تخضع لسيطرة "العصابات الموالية لتركيا"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة.

وأضاف أن الجرحى نقلوا على الفور إلى مستشفى عسكري حيث تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم ولا شيء يهدد صحتهم.

وأوضح أن الحادث وقع في أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخراج مركز مراقبة تركي في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة وقف التصعيد في إدلب. وأكد أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا تعمل، بالتعاون مع العسكريين الأتراك والأجهزة الأمنية السورية، على تحديد هوية المسلحين المسؤولين عن استهداف العسكريين الروس.