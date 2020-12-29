سائحو إسرائيل يسرقون أغراض الفنادق في دبي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن بعض السياح الإسرائيليين في دبي يسرقون الأغراض من غرف الفنادق التي يقضون بها إجازاتهم.

ونقلت عن رجل أعمال إسرائيلي قوله:"أزور الإمارات منذ سنوات عديدة حيث أقوم بأعمال تجارية هناك، وفي الشهر الماضي وصلت إلى الفندق المعتاد الذي كنت أقيم فيه وشعرت بالفزع عندما وجدت في بهو الفندق إسرائيليين يتم فتح حقائبهم قبل تسجيل المغادرة للبحث عن أشياء مسروقة من الغرف".

وأضاف:"رأيت مجموعة من الشباب وقد كدسوا المناشف وغلاية في حقائبهم، كما تم العثور في حقيبة سائحة إسرائيلية أخرى بالفندق ذاته على مصباح، لا يتعدى سعره بضعة شواكل".

وقال مدير أحد الفنادق في محيط برج خليفة للصحيفة العبرية:"نستضيف مئات السياح من جميع دول العالم، بعضهم يحدث مشاكل، لكننا لم نشاهد من قبل سرقة الأغراض. في الآونة الأخيرة رأينا سياحا إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويكدسون في الحقائب كل ما تقع عليه أيديهم، يسرقون المناشف، وأكياس شاي وقهوة وحتى مصابيح".

وأضاف:"في إحدى المرات جاءت أسرة إسرائيلية مع طفلين لإجراء تسجيل مغادرة، واكتشفنا أن أشياءً مفقودة في الغرفة، وعندما حاول موظفو الفندق إخبارهم أن أشياء في الغرفة التي كانوا يقيمون فيها مفقودة، بدأوا في الصراخ. عد تبادل الحديث وافقوا في النهاية على فتح حقيبتهم واكتشفنا أن إناء الثلج والشماعات ومناشف الوجه كانت بحوزتهم، وبعد أن أخبرناهم بأننا سنبلغ الشرطة قرروا إعادة الأشياء واعتذروا".