الملك سلمان يدعو السلطان العماني هيثم بن طارق لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم، الثلاثاء، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برسالة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق تضمنت دعوة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وستعقد القمة في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير كانون الثاني وستترأسها البحرين العام الجاري.

وكان في استقبال الرسالة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء في مسقط من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مساعي التكتل والانجازات التي حققتها الدول الاعضاء في العقود الأربعة الماضية خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب الحجرف عن خالص شكره للسلطان على "حرصه الكامل على مواصلة الجهود لتعزيز منطقة الخليج ودفع مجلس التعاون الخليجي إلى آفاق أوسع" ، مذكرا بجهود السلطان قابوس بن سعيد ، حاكم عمان الأسبق ، في إقامة وصيانة جدوى نظام الكتلة.