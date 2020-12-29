دون عمل عسكري .. المبعوث الايراني بالعراق يكشف كيف يمكن لطهران الانتقام لسليماني من ترامب

قال سفير إيران في العراق، إيراج مسجدي، إن بلاده قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى عمل عسكري مباشر كوسيلة للانتقام من قائدها القتيل.

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن "مسجدي" تصريحاته لوسائل إعلام محلية أن "الانتقام لاغتيال الجنرال سليماني ليس بالضرورة عملًا عسكريًا، بل إن طرد القوات الأمريكية من المنطقة يمكن أن يكون انتقاما لدماء الجنرال سليماني".

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كما حذر السفير من أن إيران لا تزال تحتفظ بالحق في الانتقام من واشنطن بسبب "الجريمة التاريخية" المتمثلة في مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، قائد الميليشيا الشيعية المتحالفة مع بغداد والذي قتل إلى جانب قائد القدس في 3 هجوم يناير في العاصمة العراقية.

كما أكد "مسجدي" أنه على عكس مزاعم إدارة ترامب، فإن إيران وحلفاءها ليسوا وراء الهجوم الصاروخي الأخير على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد.

لم تشارك إيران قط في استهداف السفارة الأمريكية ... لن نقبل أبدا بمثل هذا العمل. لا ندعم أي جانب في استهداف السفارة الأمريكية. لا نريد العراق ساحة معركة لمحاربة الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية مايك بومبيو "الميليشيات المدعومة من إيران" بالمسؤولية عن الهجوم على المنطقة الخضراء في بغداد، ووصف الجناة بأنهم "مجرمون عنيفون وفاسدون" وطالبهم "بوقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار".