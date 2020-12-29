دون عمل عسكري .. المبعوث الايراني بالعراق يكشف كيف يمكن لطهران الانتقام لسليماني من ترامب

قال سفير إيران في العراق، إيراج مسجدي، إن بلاده قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى عمل عسكري مباشر كوسيلة للانتقام من قائدها القتيل.
ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن "مسجدي" تصريحاته لوسائل إعلام محلية أن "الانتقام لاغتيال الجنرال سليماني ليس بالضرورة عملًا عسكريًا، بل إن طرد القوات الأمريكية من المنطقة يمكن أن يكون انتقاما لدماء الجنرال سليماني".
كما حذر السفير من أن إيران لا تزال تحتفظ بالحق في الانتقام من واشنطن بسبب "الجريمة التاريخية" المتمثلة في مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، قائد الميليشيا الشيعية المتحالفة مع بغداد والذي قتل إلى جانب قائد القدس في 3 هجوم يناير في العاصمة العراقية.
كما أكد "مسجدي" أنه على عكس مزاعم إدارة ترامب، فإن إيران وحلفاءها ليسوا وراء الهجوم الصاروخي الأخير على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد.
لم تشارك إيران قط في استهداف السفارة الأمريكية ... لن نقبل أبدا بمثل هذا العمل. لا ندعم أي جانب في استهداف السفارة الأمريكية. لا نريد العراق ساحة معركة لمحاربة الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية مايك بومبيو "الميليشيات المدعومة من إيران" بالمسؤولية عن الهجوم على المنطقة الخضراء في بغداد، ووصف الجناة بأنهم "مجرمون عنيفون وفاسدون" وطالبهم "بوقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار".
عشية عيد الميلاد، غرد الرئيس ترامب تحذيرًا جديدًا لإيران، قائلًا إنه "إذا قُتل أمريكي واحد" فإنه "سيحمل إيران المسؤولية".
وإلى جانب التغريدات، نشر ترامب صورة لصواريخ لم تنفجر عليها ملصقات باللغة الإنجليزية زعم أنها تشير بطريقة ما إلى تورط إيراني.
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باتهام ترامب باستخدام "صورة لا قيمة لها لاتهام إيران بتهور".
في الأسبوع الماضي، حذر الجنرال كينيث "فرانك" ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، القيادة المسؤولة عن العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط ، من أن المنطقة كانت "في فترة مخاطر متزايدة"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لا تتطلع إلى تصعيد "و" لا تبحث عن حرب مع إيران ".
وبصرف النظر عن الذكرى السنوية المقبلة لوفاة سليماني، تصاعدت التوترات في المنطقة في أعقاب اغتيال محسن فخري زاده، الفيزيائي النووي الإيراني وخبير الصواريخ في 27 نوفمبر خارج طهران.
وألقت إيران باللوم على إسرائيل في القتل وهددت بالرد.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون علنًا على الحدث، على الرغم من أن مسؤولًا إسرائيليًا مجهولًا قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه يجب "شكر" تل أبيب من قبل العالم على قتل العالم.
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