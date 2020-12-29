تطعيم كامالا هاريس أول نائب رئيس في أمريكا ضد كورونا على الهواء

تلقت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس جرعة من لقاح كورونا - كوفيد 19 على الهواء مباشرة على التلفزيون اليوم الثلاثاء، وحثت الجمهور على الثقة في هذه العملية، في حين سلط اختيارها للمستشفى الضوء على محنة المجتمع الأفريقي الأمريكي المتضرر بشدة.

وتلقت هاريس التي ترتدي القناع أول جرعات اللقاح في المركز الطبي المتحد الواقع في منطقة واشنطن العاصمة مع عدد كبير من الأمريكيين الأفارقة.

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وشهدت المجتمعات الأمريكية الأفريقية في جميع أنحاء البلاد مستويات عالية بشكل غير متناسب من الوفيات والأمراض المرتبطة بوباء كوفيد 19 ، بينما أشارت استطلاعات الرأي أيضًا إلى أنهم من بين أكثر الأشخاص الذين يحجمون عن التطعيم.

وقالت بعد تلقي اللقاح الذي صنعته شركة موديرنا الأمريكية: "لذلك أريد أن أذكر الناس أن مجتمعك هو المكان الذي يمكنك فيه أخذ اللقاح ، حيث ستتلقى اللقاح من قبل أشخاص قد تعرفهم".

واضافت "لذلك أريد أن أذكر الناس بأنهم لديهم مصادر موثوقة للمساعدة وهذا هو المكان الذي يمكنهم الذهاب إليه للحصول على اللقاح".

وتصبح هاريس أول نائبة رئيس أمريكية من أصول هندية عندما تتولى منصبها في 20 يناير، فضلًا عن كونها أول امرأة في هذا المنصب.

وكان من المقرر أيضًا تلقيح زوجها دوج إمهوف.

وتم تطعيم سلسلة من المسؤولين العموميين أمام الكاميرات كجزء من الجهود المبذولة للتغلب على شكوك الجمهور وإقناع أولئك الذين يشكون في أن التطعيمات ضرورية للعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية في الأشهر المقبلة.

وتم تطعيم الرئيس المنتخب جو بايدن على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون في 21 ديسمبر.

ولم يلتزم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب الفيروس في أكتوبر ، بالتلقيح.

وقلل ترامب مرارًا من خطورة الفيروس وحث على إعادة فتح الشركات والمدارس على الرغم من ارتفاعه على مستوى البلاد.

وسجلت الولايات المتحدة حوالي 19.3 مليون حالة إصابة وأكثر من 335 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وكلاهما أعلى رقم في العالم ، وفقًا لأرقام جامعة جونز هوبكنز.