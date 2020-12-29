نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كرواتيا إلى 5 قتلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الكرواتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 5 قتلى.

وأوضحت نائبة عمدة غلينا وسط كرواتيا أن الزلزال أسفر عن مقتل 4 رجال في المدينة، إضافة إلى طفل لقي مصرعه في مدينة بيترينيا.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق من الثلاثاء، وسط كرواتيا وكان مصدره على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد 46 كيلومترا من العاصمة زغرب.

وأفادت سلطات مدن كرواتية تعرضت للزلزال بأن مستشفياتها استقبلت عشرات الجرحى، بينهم 20 في مدينة سيساك.