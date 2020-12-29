شروط صرف المساعدات المقطوعة 1442 بعد التعديلات الجديدة ومواعيد الصرف

شروط صرف المساعدات المقطوعة 1442، التي يتساءل عليها الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث تعد المساعدات المقطوعة سند كبير ينتظره المواطن محدود الدخل والأرملة التي فقدت زوجها وليس لها عائل غير الله وكذلك المطلقات، لذا تقدم الحكومة السعودية بقيادتها الحكيمة الكثير من الدعم لهؤلاء الأسر التي ضاقت بهم الدنيا فمن اهم أنواع الدعم حساب المواطن ودعم المساعدات المقطوعة التي لم يتم تثبيت موعدا لصرفها، حيث لا تقل قيمة صرف المساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي ولكن اشترطت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط واجب توافرها في المتقدمين لطلب المساعدات المقطوعة والتي من خلال مقالنا هذا عبر موقعكم ثقفني سنوضح إليكم اهم الشروط وخطوات التقديم وموعد صرف المساعدات المقطوعة.

تصرف المساعدات المقطوعة إلي المواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية.

إلي المواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية. يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بالأراضي السعودية مدة لا تقل عن 12 شهر قبل الحصول علي المساعدات المقطوعة.

يجب أن لا يقل عمر المستفيد من المساعدات المقطوعة عن 35 عام.

حددت ان لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من المساعدات المقطوعة عن 2 ريال سعودي.

عن 2 ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين بحد اقصي 30 ألف ريال سعودي.

للمستفيدين بحد اقصي 30 ألف ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة للمستفيدين من المطلاقات الأرامل الذين لا يجدون من يعولهم كما تصرف للرجال والنساء الذين ليس لديهم دخل.

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل رقم السجل المدني. التحقق من الاستخدام البشري من خلال تسجيل الأرقام أو الأحرف الموجودة أمامك آو كللاهما. الضغط علي عرض.

يتنبا الكثيرون عن قرب موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 نظرا لما تمر يبه المملكة في الموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في ضيق الحال لدي الكثيرون واكد الضمان الاجتماعي بان صرف المساعدات المقطوعة أمر دائما متغير ليس محدد له وقت وتاريخ يلتزم به.