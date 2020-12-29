ظهرت نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 لطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية

ظهرت نتائج نظام نور الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في التوجه إلى موقع نظام نور لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول، مع استمرار الوزارة في عمليات رصد ورفع الدرجات على الموقع، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم رابط موقع نظام نور لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإبتدائية، بالاضافة إلى طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية برقم الهوية الوطنية أو من خلال إدخال اسم الطالب الرباعي.

نتائج نظام نور الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية

يمكنك الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية عبر موقع نظام نور، وذلك بعد تسجيل الدخول بإسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، قم ببساطة بالضغط على نتائج الطلاب بعد تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع، ثم قم بإدخال اسم الطالب أو رقم الهوية الوطنية والضغط على استعلام عن النتيجة، وسوف يقوم النظام بعرض نتيجة الطالب.

ويذكر أنه قبل بداية العام الدراسي ووفق خطة زمنية للتقديم و التسجيل في نظام نور أعدتها وأعلنتها وزارة التعليم السعودية، شهدت عمليات الدخول على النظام الإلكتروني “نور” زيادة في أعداد الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية، وكانت وزارة التعليم قد أوضحت حينها أن التسجيل متاح للطلاب السعوديين وغير السعوديين كما يمكن تسجيل الطلاب مَن أمهاتهم سعوديات ومن أباء غير سعوديين، وذلك في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القران الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وكذلك في المدارس الأهلية، وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد عمليات التسجيل في نظام نور من الطلاب والطالبات قد تجاوز 223 ألف عملية تسجيلللعام الدراسي الحالي.

شروط القبول في الصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التعليم عدة شروط للقبول و التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي , حيث اشترطت الوزارة ان يكون الطالب قد أتم عمر ست سنوات أو أن يكون قد بلغ من العمر اقل من ست سنوات بثلاثة اشهر علي الأكثر مع بداية العام الدراسي , وأوضحت الوزارة شرط الالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن ست سنوات بستة اشهر علي الأكثر , حيث قالت الوزارة انه يجب أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين , مع توصية من أستاذة الروضة متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

ويسمح نظام نور لأولياء الأمور بمتابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي كما يقوم النظام أيضا بتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصلية والشهرية للاختبارات التي يخضع لها الطلاب , كما يتيح أيضا خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

شواغر المدارس للعام الحالي

وأوضحت وزارة التعليم أن عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل في مدارس التعليم الحكومية والأهلية بلغ 588.094 مقعدا دراسيا , كما أكدت على مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للسلامة من جائحة الوباء , وقامت بالسماح لأولياء الأمور برفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني “نور” وذلك بدون استمارة الكشف الطبي لعدم تعريض الطلاب لمخاطر الإصابة بالعدوى نتيجة زيارتهم للمراكز الطبية.

يقوم ولي الأمر أو قائد المدرسة “حسب حالة الطالب” بالتوجه إلى الموقع الرسمي لنظام نور من خلال الرابط التالي نظام نور ثم يقوم بالضغط علي تسجيل ولي أمر جديد , وذلك في حالة إذا لم يكون قد قام بتسجيل الدخول مسبقا.

, وذلك في حالة إذا لم يكون قد قام بتسجيل الدخول مسبقا. بعد تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يقوم المستخدم بالضغط علي أيقونة تسجيل الأبناء .

. بعد ذلك سوف يعرض النظام عدة خيارات فيقوم المستخدم بالضغط علي خيار تسجيل طالب جديد واستكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية وصلة القرابة وتاريخ الميلاد ثم يقوم بالضغط علي تسجيل الدخول.

خطوات التقديم في نظام نور للصف الأول الابتدائي

إذا تم استيفاء كافة المتطلبات والشروط الموجودة على نظام نور سوف يقوم النظام بعرض بيانات الطالب , ومن ثم يتم تحديد مكتب التعليم بالمنطقة ليتم ظهور المدرسة المطلوبة ثم يقوم المستخدم بالضغط علي تسجيل , مع العلم انه يجب إحضار جميع الأوراق المطلوبة وأيضا استمارة الفحص الطبي قبل الذهاب الي المدرسة. ويُلاحظ انه لا يمكن التسجيل للطالب الذي لم يبلغ سن الالتحاق بالمدرسة , أما إذا كان الطالب طالب غير سعودي فيجب التسجيل في الموعد المحدد الموجود في النظام.

كما أن التسجيل في نظام نور يجب أن يتم عن طريق ولي الأمر من خلال نظام نور بينما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة في حالة عدم وجود القدرة على التسجيل لدي ولي أمر الطالب , والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب الذين تجاوزت أعمارهم سن 11 عام , وكذلك الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

خدمات نظام نور

كما يسمح نظام نور متابعة أداء الطلاب وتسهيل عملية البحث بالخطوات السهلة البسيطة , وضمان سرية هذا البحث باستخدام كلمة مرور خاصة بكل طالب , كما يسمح لأولياء أمور الطلاب الدخول بتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي وذلك وفق الخطة الزمنية المعلن عنها , حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول بنفس البيانات المُدخلة “اسم المستخدم وكلمة المرور” المستخدمة للدخول إلى نظام نور، ويسمح أيضا لأولياء الأمور بخدمة الاستعلام عن نتائج أبنائهم الفصلية والشهرية وكذلك التقارير التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطالب والطالبة خلال العام. كما يمكن التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد في رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولي وهى خدمة توفر الكثير من الجهد والوقت لأولياء الأمور , ويساعد نظام نور الطلاب والطالبات علي الاطلاع بكل ماهو جديد بشأن أخبار الدراسة وجداول الامتحانات.