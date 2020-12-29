رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار النهائي بالهوية فقط ١٤٤٢هـ-٢٠٢٠

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الاستعلام عن نتائج الاختبار النهائي أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج الاختبار للفصل الأول من خلال رقم الهوية فقط ، وذلك من خلال موقع وزارة التعليم، دون الحاجة إلى رقم سري لهذه النتائج، حيث أنك تستطيع أن تحصل على النتيجة النهائية بعد إتمام جميع الاختبارات التي تعقد مع بداية الشهر الأول من جمادى الأولى ١٤٤٢، فهذه الاختبارات تعقد في جميع المدارس، وأيضا على جميع المراحل التعليمية، بداية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في المملكة، كما أننا سنتحدث عن رابط نتائج نظام نور برمز التحقق والهوية فقط 1442.الاستعلام عن نتائج الاختبار النهائي نظام نور
- عملت وزارة التعليم على تفعيل نظام نور الذي يعمل بدون إدخال كلمة سر، فأصبح الأمر يسير، فمن خلال البريد الإلكتروني ورقم الهوية فقط تستطيع أن تحصل على النتيجة.
- أعلنت وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية أن النتائج سوف تصبح متاحة قبل منتصف هذا الشهر، حيث تعلن هذه النتائج بعد النجاح في الاختبارات الشفوية وأيضا الاختبارات التحريرية.
- بعد ذلك يقوم الطلاب بمعرفة درجة الاختبار من خلال موقع نتائج نور برقم الهوية 2020.
إعلان نتائج بوابة نور للطلاب ١٤٤٢
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إتمام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ، وقد تم إصدار أمر لينظم نشر هذه النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل التعليمية، كذلك تم اقتراح عمل موقع لعرض النتائج عليه من خلال رقم الهوية دون الحاجة إلى رقم سري، ولكن عن طريق كود التحقق أيضا، فمن خلاله تستطيع الاستفسار عن كل ما يخص الطلاب. و كل ما عليك فعله هو اتباع جميع الخطوات التي سوف نذكرها، وذلك لتسهيل عملية البحث عن النتيجة.
رابط نتائج نظام نور برقم الهوية
- من خلال هذا الرابط تستطيع الاستعلام عن نتيجة اختبار الفصل الأول بالهوية ١٤٤٢ ، وتسجيل الدخول يتم من عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي:
- في البداية يقوم الطالب بـ تسجيل دخول موقع نور لمعرفة النتيجة
- بعد ذلك يقوم بإدخال جميع بياناته الشخصية
- يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم، ورقم السر، وأيضا رقم التحقق
- بعد ذلك يتم الدخول إلى الموقع ومعرفة النتيجة الخاصة بالطلاب.
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