نظام فارس ١٤٤٢ الرابط الجديد للخدمة الذاتية وخطوات تسجيل الدخول لتعريف الراتب

نظام فارس ١٤٤٢ الرابط الجديد للخدمة الذاتية طرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لتوفير الخدمة الذاتية ليمكن جميع الموظفين في الهيئة التعليمية سواء اداريين ومعلمين وموظفين ومديرين الحصول على الخدمات الضرورية وجديدة منها الكشف عن الرواتب والقيام بتقديم طلب للتقاعد والعديد من الخدمات الأخرى المتنوعة، عند قيام الوزارة بتفعيل الرابط الخاص بنظام فارس بعد أن تم وقفه لعدة أيام متواصلة، للقيام بعمل تحديثات وتطويرات كبيرة بالموقع، كما تم تطوير كافة الخدمات التي توجد بالمنصة في كافة المراحل التعليمية تابعونا معنا نظام فارس ١٤٤٢ .

أصبح من أهم المنصات التعليمية التي قد طرحتها الوزارة، بعد أن طرح فكرة التعلم عن بعد التي جاء ضمن الإجراءات الوقائية التي تمر بها البلاد للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، حيث أنه يقوم بتيسير الخدمات المقدمة لكلاً من الإداريين والمعلمين والموظفين في وزارة التربية والتعليم، ويستفيدوا كلياً من كافة الخدمات التي تساعدهم، حيث أنها خدمة شاملة بشكل إلكتروني، للقيام بالاستعلام عن موعد الحصول على رواتبهم، أو القيام بتقديم طلب الحصول على اجازة أو مدها أو قطعها وأيضاً للقيام بتقديم طلب التقاعد وخدمات أخرى متنوعة، فمن الممكن الآن التسجيل عبر نظام فارس برابط واحد مباشر واتباع خطوات بسيطة.

بإمكانك تباع هذه الخطوات التي تسهل على المستخدم الدخول لمنصة فارس الإلكترونية والتمتع بخدماتها المتميزة كالآتي: