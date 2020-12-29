إيبار يفرض التعادل على برشلونة تحت أنظار ميسي

عانى برشلونة في غياب قائده المصاب ليونيل ميسي ليتعادل 1-1 على أرضه أمام ضيفه المتعثر إيبار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما أهدر مارتن بريثويت ركلة جزاء للفريق الكتالوني.
وتقدم إيبار، الذي دخل المباراة بعيدا عن منطقة الهبوط بفارق مركز واحد، بشكل مفاجئ في الدقيقة 57 عبر مهاجمه كيكي جارسيا قبل أن ينجح البديل عثمان ديمبلي في إدراك التعادل بعدها بعشر دقائق.
وعاد ميسي إلى برشلونة قادما من الأرجنتين في وقت سابق اليوم لكنه شاهد المباراة من المدرجات، حيث لا يزال يتعافى من مشكلة في الكاحل، وبينما قدم الفريق أداء جيدا بدونه لكنه افتقد للفعالية الذي غالبا ما يقدمها للفريق.
وأهدر بريثويت ركلة جزاء في الشوط الأول، وبعدها ألغى الحكم هدفا له بعد مراجعة تقنية الفيديو، كما أهدر المهاجم الدنماركي فرصة لتسجيل هدف الفوز من مدى قريب عندما ارتدت الكرة من صدره وفشل في السيطرة عليها.
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