القادم أسوأ .. بايدن يصدم العالم بشأن كورونا

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، صدمة للشعب الأمريكي بشأن فيروس كورونا خلال العام الجديد 2021.
وقال بايدن في كلمة له اليوم الثلاثاء، إن "الأمور بخصوص كورونا ستصبح أكثر سوءا قبل أن تتحسن". وذلك حسبما نقلت قناة "الحرة".
وأضاف: "سنخسر عشرات الآلاف من الأرواح جراء كورونا خلال الأشهر القادمة وعلينا أن نتوقع أن العدوى ستزيد خلال العطلات وبالتالي زيادة الوفيات".
وتابع أنه: "قد لا نرى تحسنا في الوضع الوبائي قبل شهر مارس".
وأكد بايدن أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تدخر جهدا للتأكد من حصول الناس على اللقاح. حيث "يجب تعزيز وتيرة التطعيم وهذا يتطلب وقتا أكثر من وعود إدارة ترامب.
وواصل: "سأوقع على مشروع قرار الإنتاج لتوفير المواد اللازمة للقاح. سنطلق حملة توعية ضخمة لزيادة قبول التطعيم".
وأعرب بايدن عن أمله قائلا:"سنطلق حملة توعية ضخمة لزيادة قبول التطعيم.
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