رئيس وزراء لبنان : لا أريد أن أصبح كبش المحرقة

صرح حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل بأن اتهامه بالإهمال في حادث انفجار مرفأ بيروت أمر "غير طبيعي"، مشددا على أنه لا يريد أن يصبح "كبش محرقة".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال دياب، الذي يترأس حاليا حكومة تصريف أعمال في لبنان إنه ليس بمتمرد على القضاء أبدًا "بل أنا أول من استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ بتحقيقاته وقد استمع إلى إفادتي كاملة. لكن الادعاء أمر آخر وخاضع لأحكام الدستور".

وأضاف أنه كان على القاضي أن يبعث ملفه إلى مجلس النواب و"المجلس هو من يقاضيني. أما بالنسبة لمسألة تـأمين الثلث أو الثلثين فلستُ أنا من وضع الدستور".

وتابع انه قال في تلك الإفادة لقاضي التحقيق إن أحد مستشاريه بلغه عن ضبط مواد "تي إن تي" متفجرة في المرفأ بعدما علم بالموضوع عن طريق الصدفة.

وذكرت القناة أن عندما كانت تجرى الترتيبات لزيارة دياب للمرفأ بناء على تلك المعلومة، تبين أنها غير دقيقة وأن المواد لم تضبط مؤخرا كما أنها ليست من نوع "تي إن تي".

وواصل أنه ألغى زيارته مطالبا الأجهزة الأمنية المعنية بإنهاء التحقيقات حتى يتمكن من اتخاذ أي خطوة على بينة، وقال رئيس الوزراء المستقيل: "لم أكن قبل ذلك قد سمعت يوما بمادة نترات الأـمونيوم".