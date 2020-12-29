بايدن: خطة إدارة ترامب لتوزيع لقاح كورونا - كوفيد 19 متأخرة كثيرا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم، الثلاثاء، أن خطة إدارة ترامب لتوزيع لقاح كورونا - كوفيد 19 "متأخرة كثيرًا".

وقال "بايدن" في أفادت يومية إنه "ممتن" لكل من عمل على تطوير اللقاحات "بسرعة" لكنه أضاف أن خطة توزيع اللقاحات "لا تتقدم كما ينبغي".

وقبل بضعة أسابيع، اقترحت إدارة ترامب أنه يمكن تطعيم 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر، لم يتبق سوى أيام قليلة في كانون الأول (ديسمبر) ، ولم نقم بتلقيح سوى بضعة ملايين حتى الآن.

وأضاف بايدن أنه وفقًا للوتيرة التي يتحرك بها البرنامج الآن "سيستغرق الأمر سنوات ، وليس شهورًا" لتطعيم سكان الولايات المتحدة.