بايدن: خطة إدارة ترامب لتوزيع لقاح كورونا - كوفيد 19 متأخرة كثيرا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم، الثلاثاء، أن خطة إدارة ترامب لتوزيع لقاح كورونا - كوفيد 19 "متأخرة كثيرًا".
وقال "بايدن" في أفادت يومية إنه "ممتن" لكل من عمل على تطوير اللقاحات "بسرعة" لكنه أضاف أن خطة توزيع اللقاحات "لا تتقدم كما ينبغي".
وقبل بضعة أسابيع، اقترحت إدارة ترامب أنه يمكن تطعيم 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر، لم يتبق سوى أيام قليلة في كانون الأول (ديسمبر) ، ولم نقم بتلقيح سوى بضعة ملايين حتى الآن.
وأضاف بايدن أنه وفقًا للوتيرة التي يتحرك بها البرنامج الآن "سيستغرق الأمر سنوات ، وليس شهورًا" لتطعيم سكان الولايات المتحدة.
من المقرر أن يواجه الرئيس المنتخب جو بايدن وتيرة أبطأ من المتوقع التي تدير بها إدارة ترامب لقاحات فيروس كورونا في تصريحات بعد ظهر الثلاثاء ، حسبما قال مسؤول انتقالي لشبكة CNN.
ووصف بايدن الإدارة الحالية بأنها تعاني من قصور في وتيرة التطعيمات ويضع خطته الخاصة لتطعيم الناس بطريقة سريعة.
وقال المسؤول إن التصريحات تأتي بعد أن تلقى بايدن إحاطة من فريقه الاستشاري لـ كورونا، ويقدم الرئيس المنتخب أيضًا تحديثًا عامًا للوضع العام بشأن الوباء والمخاطر في الأشهر المقبلة.
أكسيوس كان أول من نقل تفاصيل الخطاب.
بعد تولي بايدن منصبه الشهر المقبل ، يهدف الرئيس المنتخب إلى توزيع 100 مليون حقنة لقاح ، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص ، في أول 100 يوم له في منصبه.
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