وفد من السفارة السورية يتفقد مخيم اللاجئين المحترق في لبنان

تفقد وفد من السفارة السورية، اليوم الثلاثاء، مخيم اللاجئين السوريين الذي تم إحراقه في المنية شمال لبنان، ما أدى إلى تشريد المئات بعد التهام النار لجميع الخيم.

ووفقًا لقناة "الجديد" اللبنانية، ترأس الوفد مصطفى منصور، ممثلا للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم.

وأكد منصور أن الحكومة السورية ستمنح المتضررين بالحريق التعويضات المالية والعينية، كما ستفتح أبوابها أمام جميع رعاياها السوريين في لبنان للعودة إلى الوطن.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيقدم التسهيلات اللازمة لمن فقد أوراقه التي تثبت شخصيته.

وكان الجيش اللبناني، أعلن الأحد الماضي، اعقال لبنانيين وستة سوريين على صلة بالاشتباك الذي أدى إلى إحراق مخيم للاجئين في شمال البلاد.

وأضاف أنه تم تسليم جميع المعتقلين إلى النيابة لإجراء مزيد من التحقيقات، ويستمر البحث عن الباقي.

فيما أعربت الحكومة السورية على أسفها الشديد لإحراق مخيم لاجئين سوريين في قضاء المنية شمالي لبنان، على خلفية نشوب مشاداة بين سوريين ولبنانيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين قضاء المنية ما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى".

وأكد المصدر أن بلاده تهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين.