الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود

أعلن الجيش اللبناني، توقيف 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى داخل إسرائيل عبر السياج الحدودي.

وقال الجيش في بيان صادر له اليوم الثلاثاء، إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت ثلاثة شباب حاولوا اجتياز السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار فوق رؤوسهم، لافتا إلى أن تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق، أن عناصر الجيش أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء على أشخاص حاولوا التسلل إلى تل أبيب من الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم، مشتبهًا بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث قام أحدهم بالتسلق على السياج والتسلل الى داخل إسرائيل ومن ثم عاد إلى لبنان بعد وقت وجيز".

وأضاف: "قواتنا التي وصلت إلى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه بهم ونفذت الاجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، شملت اطلاق نار تحذيريا في الهواء.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى.