NOOR: الاستعلام عن النتائج للطالب وولي الأمر عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1442

يقدم لنا رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الاستعلام عن النتائج 1442 هـ الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن وفرته وزارة التعليم السعودي علي الفور ليخدم طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية بالمراحل المختلفة، لتسهيل عملية استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط؛ الذي يحتوي علي درجات الطالب ويمكنه من استخراج إشعار الدرجات للاختبارات النهائية بطريقة سهلة ويسيرة، لهذا نرفق لكم الآن رابط موقع نور noor results لتسهيل إخراج النتيجة بالهوية.

الاستعلام عن النتائج 1442 هـ

استطاع عدد كبير من مختلف المراحل التعليمية، إجراء استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه فقط عن طريق إنشاء حساب ولي أمر جديد لإشعار الدرجات، كما وفرت منصة مدرستي خدمة الحصول علي التقرير للطالب عبر البريد الإلكتروني ’’E-MAIL’’ والذي يتم الحصول عليه من خلال استخدام المنصة التعليمية، وإدخال البيانات الشخصية وفق الفيديو القادم.

وضح لنا الفيديو السابق طريقة ميسرة من أجل الحصول علي نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية الوطنية، ونرفق لكم رابط موقع نور للنتائج بخطوات شرح مبسطة.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

أضفنا إليكم الآن خطوات توضيحية، والتي تمكنكم من استعلام النتيجة بالسجل المدني عبر موقع نور بالهوية فقط كالآتي:

أولاً: يقوم المستخدم بالدخول إلي موقع نور المركزي، noorresults.

ثانياً: يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به.

ثالثاً: يقوم المستخدم بإدخال رقم سجله المدني، ورمز التحقق حال التفعيل.

رابعاً: يتم الدخول إلي الحساب الشخصي، والوصول إلي درجات الطلاب.

خامساً: يمكن طباعة إشعار الدرجات بكل سهولة.

سادساً: يتم الضغط علي حفظ.

سابعاً: يمكنكم الاعتماد علي الشرح التالي بالصور.

شرح استعلام نتائج الطلاب نظام نور

أوضحت وزارة التعليم بخطوات ميسرة، كيفية الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق، والتي يمكنكم التعرف عليها خلال الصور التالية.

تعرفنا معكم خلال خطوات سريعة علي كيفية استخدام رابط نظام نور برقم الهوية فقط من أجل الاستعلام عن نتيجة الفصل الأول، وستقوم الوزارة بتفعيل رابط التقارير بهوية الطالب خلال الساعات القادمة قبل نهاية الفصل الأول.