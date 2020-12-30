رابط نظام نور ولي الأمر والطالب noor results sa استعلام نتائج الطلاب 1442

أصدرت وزارة التعليم نظام نور ولي الامر لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق 1442 هـ، هذا بعد أن بحث كثيراً من الأولياء للطلاب عن رابط نظام نور بالسجل المدني الجديد الذي يوفر استعلام عن النتيجة برقم الهويه الوطنية بكل سهولة. حرصاً منا قمنا بتوفير شرح مبسط مع إرفاق كيفية الدخول إلي حساب نور ولي الأمر noorresults، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج برقم الهوية بكل سهولة وفق التعليمات والبيانات المتوفرة إليكم الآن.

نظام نور ولي الامر الجديد

يستطيع كافة أولياء الأمور استعلام نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن انتهت فترة الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي، وعلي الفور وفرت وزارة التعليم خطوات ميسرة للحصول علي شهادة الطالب بمختلف المراحل، الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولاستخدام النظام الإلكتروني noorresults.moe.gov.sa عليكم تطبيق الآتي:

يتم الدخول إلي رابط النظام المركزي لنور، https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

يقوم المستخدم باختيار تسجيل ولي أمر جديد.

يتم إدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق.

يتم إرسال البيانات، واستلام رقم التأكيد علي الجوال.

يتم الدخول إلي التقارير الخاصة بالطلاب، واستخراج الشهادة برقم الهوية.

يمكنكم تطبيق الخطوات بصورة أوضح، عن طريق الفيديو القادم.

طريقة استعلام عن نتائج الطلاب 1442 لولي الأمر

يوضح لنا الفيديو القادم، شرح مبسط من أجل استخدام رابط نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري، وذلك عن طريق الخطوات المميزة القادمة بالفيديو.

تعرفنا علي كيفية الاستعلام عن النتائج 1442 للطلاب باستخدام نظام نور ولي الامر للطالب، وفور تفعير رابط نور برقم الهويه فقط من وزارة التعليم سنوفره لكم، والذي سيتيح استخراج النتيجة بالسجل المدني بدون استخدام كلمة المرور التي يحتاج لها ولي أمر الطالب.