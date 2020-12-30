رابط النتائج 1442 NOor results موقع نظام نور برقم الهويه فقط الجديد من التعليم

بحث خلال الآونة الأخيرة كثيرة من طلاب المملكة عن نظام نور برقم الهويه فقط لاستعلام نتائج الطلاب 1442 الفصل الأول، وحرصاً منا قمنا علي الفور بتوفير شرح مميز مرفق مع رابط نتائج نور بالهوية فقط لكافة متابعينا داخل المملكة العربية السعودية. جدير بالذكر أن ذلك الرابط يوفر لنا النتائج برقم الهويه ورمز التحقق خلال الموقع الإلكتروني موقع نور برقم الهويه noorresults المركزي، وأكد وزير التعليم الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’ أن تفعيل الرابط الرسمي سيكون قبل بداية إجازة منتصف العام.

نظام نور برقم الهويه فقط للنتائج

تقدم وزارة التعليم رابط نظام نور نتائج الطلاب بالسجل المدني ورمز التحقق للتسهيل علي كافة طلاب المملكة، خلال عملية الاستعلام عن شهادة طالب للفصل الأول، وكان السيد وزير التعليم قد ذكر خلال المؤتمر الخاص بالتعليم الذي أقيم يوم أمس، أن عملية التعليم عن بُعد قد حققت نجاحاً كبيراً، وظهر هذا خلال نسبة التسجيل عبر منصة مدرستي والتي وصلت 98% من العدد الكلي للطلاب، بعد أن كانت الوزارة تستهدف 70% فقط.

أضاف الدكتور حمد آل الشيخ، أن خطة الدمج بين التعليم عن بُعد، والتعليم بأرض الواقع سيتم تنفيذها ضمن خطة 2030 خلال المرحلة المقبلة، ويمكنكم الآن بكل سهولة دخول نظام نور ولي الامر الجديد والحصول علي النتائج برقم الهوية 1442.

رابط نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

يمكنكم جميعاً الآن استعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بدون رقم سري، وذلك من خلال تطبيق الخطوات الآتي:

يجب الدخول إلي رابط النظام المركزي لنور، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يقوم المستخدم إذا كان ولي الأمر، بتنفيذ الشرح الذي سنرفقه بالفيديو.

يتم إدخال ’’اسم المستخدم، ورمز التحقق، وكلمة المرور’’ والضغط علي دخول.

يقوم ولي الأمر بتنفيذ الخطوات الموضحة للدخول إلي تقارير درجات الطالب.

إذا كان المستخدم الطالب، فيتم اختيار رابط نور بالهوية فقط.

يتم إدخال رمز التحقق، وكتابة ركم سجله المدني الشخصي.

نذكركم، أنه فور تفعيل الرابط بالهوية بدون رقم سري، ستجدونه بالرابط المرفق.

شرح دخول نظام نور للنتائج

أرفقنا إليكم رابط نتائج نور بالسجل المدني، ويمكنكم التعرف علي شرح مميز الآن لاستخراج الشهادة بهوية الطالب بكل سهولة.

كانت هذه الطريقة المبسطة من أجل استعلام النتيجة للطلاب عبر رابط نظام نور برقم الهويه فقط بدون رقم سري، ومن لديه استفسار يمكنه تركه بالتعليقات.