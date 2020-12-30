أوروبا تحذر من مخاطر سلالتى كورونا المتحوّرتين

وفى تقرير نشر الثلاثاء، بحسب "سكاى نيوز" اعتبر المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه على الرغم من عدم توفر معلومات عن إصابات أكثر خطورة جراء هاتين السلالتين المتحوّرتين، إلا أن تداعيات قدرة هاتين السلالتين الأكبر على التفشى ستكون "زيادة حالات الاستشفاء والوفيات".
واعتبرت الوكالة ومقرها ستوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصا بالنسبة "للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة".
ويسلّط التقرير الضوء خصوصا على السلالتين المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا فى بريطانيا وفى جنوب أفريقيا، واللتين تظهران "قدرة أكبر على التفشى".
وتم رصد أكثر من 3 آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد-19 فى المملكة المتحدة ودول أخرى.
كذلك تم رصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى فى جنوب إفريقيا و3 إصابات بها فى أوروبا (إصابتان فى المملكة المتحدة وإصابة فى فنلندا)، والإصابات الثلاث تعود لأشخاص وافدين من جنوب إفريقيا.
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