البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، فى إحصائية يومية، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 58.718، مقابل 20.548 فى بيانات أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالى إلى نحو 7.6 مليون حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1.111 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضى، مقابل 431 حالة فى إحصائية الاثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 192.681 شخصا.
وهذا المؤشر هو الأسوأ للوفيات بفيروس كورونا فى البرازيل منذ 15 سبتمبر، ما يزيد المخاوف من مخاطر الموجة الثانية فى الدولة الأكبر بأمريكا اللاتينية.
وسجلت البرازيل، ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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