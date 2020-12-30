بايدن: قد نحتاج سنوات لتطعيم جميع الأمريكيين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، من أن الوتيرة الحالية لتطعيم المواطنين ضد "كوفيد 19" فى الولايات المتحدة، تعنى أن البلاد ستستغرق سنوات بدلا من شهور لتحصين جميع الأمريكيين.





وقال "بايدن"، فى خطاب بحسب "سبوتنيك"،: "لقد قمنا بتطعيم بضعة ملايين فقط من الأشخاص حتى الآن، وبالوتيرة التى يسير بها برنامج التطعيم الآن، فإن تطعيم الشعب الأمريكى سيستغرق سنوات وليس شهورا". وأوضح الرئيس الأمريكى المنتخب، أنه تحدث إلى العديد من المسؤولين فى الولايات والمسؤولين المحليين بشأن تسريع تسليم لقاحات فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد. وقال بايدن للصحفيين: نائبة الرئيس المنتخب (كامالا هاريس) نتحدث مع مسؤولى المقاطعات ورؤساء البلديات والحكام من الحزبين للإسراع بتوزيع اللقاحات فى جميع أنحاء البلاد. وكرر بايدن التزامه بتسريع التطعيم إلى 100 مليون جرعة بنهاية أول 100 يوم له فى منصبه، أى ما يعادل حوالى مليون جرعة فى اليوم.

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