إيران تبدأ أولى التجارب البشرية لـ لقاح كوفيران محلى الصنع

"اللقاح" أنتجته شركة "شفاء فارميد"، وهى جزء من مجموعة أدوية مملوكة للدولة، ويعد أول لقاح فى البلاد يصل إلى التجارب البشرية.
من جانبه، قال الرئيس حسن روحانى، بحسب ما ذكرت وكالة "سكاى نيوز"، إن إيران تتعاون مع "دولة أجنبية" لإنتاج لقاح آخر من المتوقع أن يتم اختباره على متطوعين بشريين فى فبراير المقبل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
لقاحات كورونا
تكافح إيران، لوقف أسوأ تفشى للفيروس فى المنطقة، والذى أصاب أكثر من 1.2 مليون شخص وراح ضحيته ما يقرب من 55 ألف شخص.
تستعين الدراسة، وهى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، بـ 56 متطوعًا لتلقى جرعتين من اللقاح الإيرانى فى غضون أسبوعين، وفقًا لحميد حسينى، مدير التجارب السريرية، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد شهر تقريبًا من الجرعة الثانية.
وتلقى ثلاثة أشخاص الجرعة الأولى اليوم الثلاثاء، فى حفل أقيم بفندق فى طهران حضره وزير الصحة فى البلاد، وتتوقع السلطات أن يصل اللقاح إلى السوق بحلول أواخر ربيع عام 2021.
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