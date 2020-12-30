رغم التحذيرات من زيادة خطر كورونا مستقبلا.. بايدن: أرى فرصا رائعة لأمتنا في السنوات المقبلة

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأمريكيين بـ كلمات التشجيع في الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في النضال من خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال "بايدن"، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم، الثلاثاء، من ديلاور "بينما ننهي واحدة من أصعب السنوات كدولة، ما زلت متفائلًا بشأن مستقبلنا، فقد تم اكتشاف اللقاحات وتطويرها".

وأضاف "نعتقد أن هناك المزيد في المستقبل، أعطنا أملا هائلا، إن اقتصادنا على وشك أن يعود وينبض بالحياة، أستطيع أن أرى عودة إلى الحياة الطبيعية في العام المقبل".

وتابع بايدن أثناء إلقائه ملاحظات بعد ظهر اليوم من ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "أرى أيضًا فرصًا رائعة لأمتنا في السنوات المقبلة".

وفي سياق آخر، قال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة CNN الأمريكية اليوم أن "الولايات المتحدة تعاني من موجة فيروس كورونا التي خرجت للتو ... من نطاق السيطرة في كثير من النواحي".

وتابع أن فترة السفر في العطلة الأخيرة قد تجعل يناير أسوأ من ديسمبر.