وعد بتوفير 100 مليون جرعة.. بايدن: لن أدخر جهداً للتأكد من تلقيح الأمريكيين ضد كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه "لن يدخر جهداً للتأكد من تلقيح الناس" بمجرد توليه منصبه في يناير، وسوف يتأكد من "100 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية المائة يوم الأولى من ولايته".

واضاف بايدن في إفادته خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كوفيد-19 في ديلاوير، اليوم الثلاثاء، أن الكونجرس يوفر التمويل، وسنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف الرائع.

وتابع بايدن بعد ظهر هذا اليوم: سيستغرق الأمر زيادة من خمسة إلى ستة أضعاف السرعة الحالية إلى مليون جرعة في اليوم، ولكن حتى مع هذا التحسن، حتى لو عززنا سرعة التطعيم إلى مليون حقنة في اليوم، فسوف يستغرق الأمر شهورًا لتلقيح غالبية سكان الولايات المتحدة."

واستطرد بايدن: "سأستخدم سلطتي بموجب قانون الإنتاج الدفاعي عندما أقسم اليمين وأطلب من الصناعة الخاصة الإسراع في تصنيع المواد اللازمة للقاحات وكذلك معدات الحماية".