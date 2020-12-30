إقلاع أول رحلة أمريكية لطائرة بوينج ماكس 737 منذ نحو عامين

أقلعت اليوم الثلاثاء أول رحلة تجارية أمريكية لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس، بعد منعها من الطيران لمدة تقرب من العامين.
وبحسب "سي إن بي سي"، منعت الطائرة من الطيران في جميع أنحاء العالم منذ حادثين مميتين في مارس 2019.
وانطلقت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 718 من مطار ميامي الدولي متوجهة إلى مطار لاجوارديا في نيويورك.
ونقلت عن متحدثة باسم أمريكان إيرلاينز قولها إن الطائرة التي يبلغ عدد مقاعدها 172 راكبا وعلى متنها 87 راكبا، رحلة ماكس العودة إلى ميامي في وقت لاحق يوم الثلاثاء تقريبا ممتلئة.
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