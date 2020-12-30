للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارته إلى الإمارات والبحرين إلى موعد آخر بسبب قرار الحكومة فرض إغلاق صحي ثالث.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الإمارات وإسرائيل أن الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل أرجأت إلى موعد لاحق.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل رحلة مقررة لنتنياهو إلى الخليج قبل أيام قليلة من موعدها.

وكان نتنياهو أرجأ في الـ13 ديسمبر، زيارة إلى الإمارات والبحرين، بسبب "التطورات على الساحة السياسية في إسرائيل" حسبما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي.

وقال الموقع: "بسبب التطورات على الساحة السياسية في إسرائيل، قام نتنياهو بتأجيل زيارته المقررة إلى الإمارات والبحرين التي كانت مخططة الأسبوع القادم في الـ 20 من الشهر ذاته.